"Путин - демократ со внутренним стержнем". В США выложили записи разговоров Ельцина и Клинтона

Борис Ельцин и Билл Клинтон / history.com

В США сотрудники президентской библиотеки имени Билла Клинтона сделали достоянием общественности более тысячи документов на тему "Российско-американские отношения".

Центральное место в данном массиве документов занимают стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным в конце 90-х годов.

Перед своим самым уходом с поста президента РФ Ельцин (8 сентября 1999-го) в телефонном разговоре сообщил Клинтону конфиденциальную информацию – о том, что он выбрал своим преемником директора ФСБ Владимира Путина.

Ельцин рассказал своему американскому коллеге, что на Путина он "наткнулся", после чего тщательно изучал его "биографию, интересы, знакомых".

"Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в сфере его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко устанавливать хорошие отношения и находить контакт с партнерами", - не скупился он в похвалах Путину.

Также стало известно, что Клинтон во время личной встречи 19 ноября 1990-го Клинтон прямо спросил Ельцина о том, кто одержит победу на выборах президента РФ в 2000-м. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад, он жесткий, у него есть внутренний стержень и он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России", −сказал Ельцин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший президент Франции Франсуа Олланд рассказал, как Путин кричал на Порошенко на переговорах в Минске.