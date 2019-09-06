Умер экс-диктатор Зимбабве Роберт Мугабе

Мугабе скончался в возрасте 95 лет/ Reuters

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, которого свергли в результате военного переворота в 2017 году, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва.

"С огромным прискорбием я объявляю о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал Мнангагва в Twitter.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

В последние годы жизни Мугабе боролся с тяжелой болезнью. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, политик скончался в Сингапуре, где обычно проходил поддерживающее лечение.

Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве в течение 37 лет. С 1980 года он был премьером страны, а с 1987 – президентом. За это время он подавил оппозицию, установил однопартийную диктатуру, отказался от рыночной экономики и помощи международных партнеров, чем обрек страну на огромную инфляцию и проблемы в экономике.

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В ноябре 2017 году в стране произошел военный переворот. Мугабе согласился уйти в отставку при условии обеспечения иммунитета от уголовного преследования для себя и своей жены Грейс Мугабе. Поговаривали, что именно она имела в последнее время реальную власть в стране. 24 ноября 2017 года состоялась инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.