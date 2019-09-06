Радость Бориса: палата лордов Великобритании поддержала отсрочку Brexit

башня лондонского Биг Бена / Reuters

Верхняя часть британского парламента (Палата лордов) одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit - процесс выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС. Теперь парламент намерен заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить Евросоюзз о переносе выхода c 31 октября на более поздний срок.

Однако, законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II из Виндзорской династии.

Напомним, ранее Борис Джонсон бурно высказался о Британии и Brexit, причем даже использовал фразу "скорее умру в канаве".

