Киев – столица России: французское издание значительно "расширило" границы Украины

Французское издание указало Киев столицей России / скриншот

Известное французское издание Le Figaro указало Киев как столицу Российской Федерации. Неправильный титр появился во время видеотрансляции брифинга президента Украины Владимира Зеленского по случаю обмена пленными между Украиной и Россией.

Видео размещено на сайте издания. Вверху кадра указано местоположение "Киев, Россия".

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".