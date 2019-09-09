Обмен пленными между Украиной и РФ: у Трампа озвучили, чего ждут от Кремля

Штаты выступают за продолжение возврата Украине заключенных из России.
Советник по безопасности президента США Джон Болтон прокомментировал обмен 35 украинцев, удерживаемых Россией, на 35 заключенных, переданных Украиной.
Болтон назвал главным событием масштабный обмен пленными, который состоялся 7 сентября, и заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия выдаст еще больше украинских граждан.
"Этот обмен пленными является основным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", - написал Болтон в Twitter.
Напомним, ранее Дональд Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ. В Государственном департаменте Соединенных Штатов также оценили обмен пленными и поддержали усилия президента Владимира Зеленского.
Как известно, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.
Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".