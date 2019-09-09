Обмен пленными между Украиной и РФ: у Трампа озвучили, чего ждут от Кремля

Джон Болтон подтвердил поддержку народа Украины/ Reuters

Советник по безопасности президента США Джон Болтон прокомментировал обмен 35 украинцев, удерживаемых Россией, на 35 заключенных, переданных Украиной.

Болтон назвал главным событием масштабный обмен пленными, который состоялся 7 сентября, и заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия выдаст еще больше украинских граждан.

"Этот обмен пленными является основным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", - написал Болтон в Twitter.

Напомним, ранее Дональд Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ. В Государственном департаменте Соединенных Штатов также оценили обмен пленными и поддержали усилия президента Владимира Зеленского.

Как известно, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".