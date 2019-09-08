РФ должна освободить всех украинцев: в Госдепе оценили обмен пленными

8 сентября 2019, 18:59

В США поддержали усилия президента Владимира Зеленского.

В США прокомментировали возвращение в Украину узников Кремля / Фото: Офис президента

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали обмен 35 украинцев, удерживаемых Россией на 35 заключенных, переданных Украиной.

В частности, в США напомнили, что призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которые несправедливо заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.

В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

Читайте такжеПять причин, почему Путин пошел на обмен пленными"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского", - отмечается в заявлении.

Ранее Дональд Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рад освобождению режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ.

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Россия США обмен пленными Украина
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