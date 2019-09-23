В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева участвовать в сессии

В ПАСЕ считают заявление Украины банальным капризом / Цензор.нет

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отрицательно высказался об отказе Киева участвовать в осенней сессии международной организации.

Как сообщает РИА Новости, Кокс заявил, что участие в ПАСЕ является обязательным для всех государств-членов.

Он добавил, что Россия должна была направить новую делегацию в ПАСЕ. Аналогичным образом, по его словам, должна поступить и Украина.

"Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", — сказал Кокс.

Напомним, новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблее Европы из-за возвращения России.

Как ранее сообщалось, часть украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сформированной Верховной Радой 8-го созыва, намерена принять участие в осенней сессии ПАСЕ.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. Также в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В ответ РФ с 2017 года перестала платить взносы в Совет Европы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".