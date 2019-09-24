В суде ЕС объяснили отмену санкций против Януковича

Виктор Янукович / Скриншот

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец

Беглый экс-президент Виктор Янукович продолжает оставаться под действующими санкциями Европейского союза до марта 2020 года.

Как говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, суд ЕС отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, передает Европейская правда.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.