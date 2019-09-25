"Дружеская услуга": эксперт оценил стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Зеленский, по убеждению эксперта, вполне достойно ответил Трампу / коллаж ЗН

Стенограмма разговора украинского и американского президентов, из-за которого в США разгорелся скандал, не демонстрирует какого-либо давления на Зеленского со стороны Трампа.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии 24 каналу констатировал, демократы в США поступили не осмотрительно, заявив об импичменте до публикации стенограммы разговоры глав государств.

Тизенгаузен отметил, что Трамп дословно говорил следующее: "Ходят слухи, что Байден выходит сухим из воды. Учитывая дело Burisma, вы там посмотрите, господин Зеленский, возможно, на самом деле все не так безоблачно".

"То есть он просил о дружеской услуге. Он не говорил срочно открыть дело или надавить на Байдена. Независимо от того, какое решение примет украинский суд, эта история о Burisma уже сейчас сжигает Байдена в качестве кандидата в президента США", - убежден эксперт.

По словам политтехнолога, в эти дни рейтинг теряет не Трамп, а Байден. Все настолько серьезно, что он может быть исключен из числа конкурентов действующего президента на предстоящих выборах.

Читайте такжеМинюст США вынес вердикт стенограмме беседы Трампа и Зеленского"То, что его сын замешан в этой истории. То, что он получал серьезные и, по украинским меркам, баснословные гонорары, находясь в правлении компании", – добавил Тизенгаузен.

Эксперт полагает, что Зеленский ответил Трампу весьма дипломатично и это ни к чему не обязывает.

"Ведь понятно, что генпрокурор будет человеком Зеленского, потому что он имеет большинство в Раде, которая его назначает. Что он рассмотрит это дело – тоже понятно, оно находится в ГПУ. Его нельзя спрятать в сейф, сжечь и т. д.", – подытожил Тизенгаузен.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главредсделал полный перевод документа.