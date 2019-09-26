Заграница поможет: Помпео рассказал, как США подсобит Зеленскому в борьбе с коррупцией

Майк Помпео / Reuters

Власти США планируют всецело содействовать президенту Украины Владимиру Зеленскому в его борьбе с коррупцией в стране.

С таким заявлением в четверг, 26 сентября, выступил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает ТАСС.

"Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами", — заявил он.

Читайте также"Обама позволил Путину забрать пятую часть Украины": Помпео похвалил ТрампаКроме того, Помпео высказал уверенность в том, что со стороны подчиненных ему дипломатов в Госдепартаменте не было "ненадлежащих действий" в контексте телефонной беседы разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Также госсекретарь выразил уверенность в том, что США удастся помочь президенту Украины покончить с коррупцией в Украине.

"Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине", — подытожил Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео рассказал о том, что поможет завершить конфликт на Донбассе. До этого госсекретарь США прямо пригрозил главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу вмешательства Москвы в американские выборы президента-2020.