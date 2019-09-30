Сенат США взялся за "порочащие" связи Клинтон с Украиной / Reuters

На волне скандала с давлением на Украину Дональда Трампа – Сенат США требует проверить еще и связи бывшей соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Даму заподозрили в том, что та использовала украинские ресурсы во время предвыборной гонки.

И хотя Клинтон и проиграла выборы, однако в Конгрессе США заявили, что "не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии (Демократической партии, выдвинувшей Клинтон – ред.) вмешаться в выборы 2016 года".

Об этом идет речь в письме от 27 сентября, которое было обнародовано сегодня, 30 сентября, пишет Politico.

Напомним, у Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США. По словам Рудольфа Джулиани, в его распоряжении есть как видеофайлы, так и соответствующие компрометирующие документы.

Также ранее Джулиани во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев – чтобы было начато расследование относительно семьи Джо Байдена (вице-президента времен Барака Обамы).