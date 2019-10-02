Огонь на поражение и ров с аллигаторами: СМИ рассказали, как Трамп предлагал останавливать нелегалов на границе

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа / Фото Getty images

Президент США Дональд Трамп, который ранее порывался купить Гренландию, в марте этого года высказывал эксцентричные и радикальные идеи относительно того, как остановить поток нелегальных мигрантов со стороны Мексики.

В частности, на встрече с помощниками глава Белого дома предлагал стрелять по ногам мигрантов. Серди других инициатив Трампа – ров с аллигаторами на границе с Мексикой. Президент США даже интересовался приблизительной стоимостью такого проекта. Кроме того, в голову Трампу приходила мысль подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество, а также снабдить ее колючей проволокой.

Как пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников в Белом доме, инициативы президента встретили без энтузиазма. В частности, госсекретарь Майкл Помпео, а также советники Стивен Миллер и Джаред Кушнер назвали инициативу президента открывать огонь по ногам нелегалов противоречащей законодательству.

Как известно, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Позже после бюджетного кризиса Конгресс США не выделил запрошенные средства на стену Трампа.