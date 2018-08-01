США приступили к строительству стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп на встрече с активистами Республиканской партии в штате Флорида заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены.

Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

"Мы уже начали строительство стены. У нас есть $ 1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", - сказал Трамп.

Указ о строительстве стены Трамп подписал 25 января 2017 года. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от $ 15 до 25 млрд, а расходы на обслуживание составят еще $ 3,5 млрд.

Накануне глава Белого дома заявил, что страны Евросоюза обсуждают строительство 9-11 портов для приема сжиженного природного газа из США. Он отметил, что ЕС готов самостоятельно оплатить постройку этих портов.

"Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9–11 портов, за которые заплатят они (страны. - Прим.) чтобы мы могли отправлять наш СПГ в Европу", - сказал Трамп.