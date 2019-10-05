Италия усложнила жизнь искателям убежища из Украины

Мигранты должны будут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находится в опасности

Украина пополнила итальянский список из 13 стран, которые считаются безопасными. А это значит, что украинских мигрантов будут считать такими, которые не имеют права на защиту и будут депортированы, если они не предоставят доказательства того, что их жизнь действительно находится в опасности.

Список представил 4 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает DW. Кроме Украины в список безопасных стран попали: Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

По словам Ди Майо, мигранты из стран, внесенных в список, составляют треть соискателей убежища в Италии. Глава МИД Италии надеется, что изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, "примерно от двух лет до четырех месяцев".

Напомним, в Греции 10 сирийских мигрантов пытались вылететь в Швейцарию, притворившись волейбольной командой из Украины. Сирийцы одели одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки.