Песков отреагировал на стих Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Путин отдохнул в сибирской тайге 6 октября, накануне своего дня рождения. / скриншот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение лидера группы Ленинград Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в тайге в день его рождения.

"Поэт имеет право на свое видение", - цитирует Газета.ру ответ Пескова на вопрос о сходстве стихотворения Шнурова с реальным отдыхом Путины.

Напомним, Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге. Он в поэтической форме описал, что президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной, хотя за кадром была многочисленная свита главы государства. Поэт рассказал о красотах осеннего леса, в котором притаились танки.

Как ранее сообщалось, 6 октября - накануне дня рождения Владимира Путина (7 числа ему исполнилось 67 лет) - стало известно, что президент РФ отдыхал в тайге Сибири. Российскому лидеру составил компанию Сергей Шойгу.