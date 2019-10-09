Украинская журналистка рекомендовала отгородиться стеной от Донбасса

Соколовская предложила отгородиться каменной стеной от Донбасса / МедиаНяня

Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире российского телевидения высказала мнение, что от Донбасса необходимо на 20 лет отгородится каменной стеной, поскольку еще не утихли эмоции от военного конфликта.

"Победителя в этой войне не будет. Каждое украинское село, поселок, город, включая территорию Донбасса, который тоже Украина, получили гробы своих детей разных возрастов. Я думаю, что надо перейти на формулу Марчука. Давайте расшифруем фамилию Штайнмайер – это "каменная стена". Давайте отгородим эти территории, неподконтрольные, Донбасса каменной стеной", - сказала она в эфире НТВ.

По словам Соколовской, договариваться необходимо через два десятка лет, а сейчас для любого мирного урегулирования еще не пришло время.

"Остынем лет на 20 и тогда уже сможем начать договариваться. Потому что сейчас кровь слишком горяча", - добавила она.

Напомним, украинского эксперта Андрея Метлева со скандалом выгнали из студии телеканала Россия 1.

Ранее российский ведущий выгнал другого гостя, украинскую журналистку Соколовскую, и объяснил свое решение.