Покоряет Сеть: Трамп стал стримером

Дональд Трамп теперь будет вести стримы / Фото Reuters

За год до президентских выборов в США нынешний глава Белого дома, который является активным пользователем Twitter, решил еще более активно внедриться в виртуальное пространство – Дональд Трамп завел себе аккаунт на стриминговом сервисе Twitch.

Президент США зарегистрировался на этой цифровой платформе 10 октября и уже успел провести трансляцию своего выступление в Миннеаполисе. На аккаунт Трама уже подписались около 10 тысяч пользователей Сети.

Фото twitch.tv/donaldtrump

Стоит отметить, что ранее в интервью телеканалу C-Span Трамп заявлял, что активно пользуется Twitter, чтобы защититься от необъективного освещения прессой его президентской деятельности.

"Если бы мою деятельность освещали объективно, мне бы не пришлось писать твиты. Это моя единственная форма защиты", - сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США следил на пресс-марафоном украинского коллеги Владимира Зеленского. В своем микроблоге Twitter он прокомментировал его заявление о якобы давлении Белого дома во время нашумевшего телефонного разговора.

"Президент Украины только что в категорической форме снова подчеркнул, что президент Дональд Трамп не давил на него и не делал ничего плохого. Он сказал это в максимально категоричной форме. Это должно завершить аферу демократов", - написал президент США в Twitter.