Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского

Трамп внимательно следил за пресс-конференцией Зеленского / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп следил на пресс-марафоном украинского коллеги Владимира Зеленского и в своем микроблоге прокомментировал его заявление о якобы давлении Белого дома во время нашумевшего телефонного разговора.

"Президент Украины только что в категорической форме снова подчеркнул, что президент Дональд Трамп не давил на него и не делал ничего плохого. Он сказал это в максимально категоричной форме. Это должно завершить аферу демократов", - написал он в Twitter.

Как известно, во время пресс-марафона Зеленский завил, что рассчитывает на поддержку президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.