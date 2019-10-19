Волна достигала четырех метров: в России прорвало дамбу, более десятка погибших

Прорыв дамбы на руднике мог произойти из-за подмыва после дождей / Фото 24.mchs.gov.ru

В Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение технологической дамбы на руднике по добыче золота - селевой поток накрыл поселок золотодобытчиков. Инцидент произошел около двух часов ночи по московскому времени (6 утра – по местному времени) в поселке Щетинкино.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, в результате проишествия погибли не менее 11 человек, четырех пострадавших госпитализировали, еще 15 осмотрели на месте. На данный момент неизвестной остается судьба 15 человек.

Работники жили в строительных вагонах, некоторые них смыло селевым потоком после прорыва дамбы - волна селевого потока достигала четырех метров. В целом, на руднике было расположено около 15-20 таких строений.

Как уточняет Интерфакс-Сибирь, прорыв дамбы на руднике в Красноярском крае мог произойти из-за подмыва после дождей. В администрации Щетинкинского сельсовета сообщили, что одну дамбу подмыло, еще одну – прорвало, остальные - по цепочке. Всего на руднике было три дамбы.

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели сотрудников золотодобывающего прииска (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Напомним, в Иордании автобус со школьниками смыло с трассы потоком воды во время сильного ливня. Известно о 17 погибших, большинство их них - дети.