"В рашке все на от*бись делают, как тебе, Илон Маск?": в России дали по щщам Диснейленду - фото

На Сахалине открыли "Диснейленд" / соцсети

Российские чиновники внезапно прославились. В селе Новое на острове Сахалин торжественно открыли школьную аллею, на которую правительство региона выделило 500 тысяч рублей.

Сама аллея – настоящее произведение искусства. Чтобы такое соорудить - нужно было приложить немалые усилия.

Получилась неописуемая красота. Фантастическим шедевром стали самодельные поролоновые русалки и лебеди.

Русалки похожи на укол из секс-шопа / соцсети

А тканевое озеро – вершина творческих изысканий.

Тканевое озеро в России / соцсети

Особое внимание пользователи соцсетей уделили скамейке и львам, которые призваны добавить величия этому месту.

Лавка и львы - вершина искусства в РФ / соцсети

К слову, для реализации проекта было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 березы и 53 кустарника, организовано пять площадок для отдыха, на которых установлены лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов.

Российский Диснейленд / соцсети

Отметим, "произведение искусства" вызвало настоящую бурю эмоций в социальных сетях. Пользователи пишут, что готовы тут же бежать за билетами на Сахалин, чтобы лично посетить "российский диснейленд".

"Шедевр" помпезно открыли чиновники / соцсети

"А это точно аллея?!Такое ощущение ,что мусор со свалки привезли", - пишет некая Тредиси.

"Б.ять , ну такое только умственно отсталые олигофрены могли сделать . И эти люди управленцы!?.... Не нам точно пиз.ец окончательно и бесповоротно ....", - добавил Ставрас Рейли.

"Местные чиновники наверное накурились, вошли в эту сказочную аллею, и упали со смеху )))", - отметил некто под ником Муха Вертолет.

"В начале подумалось , что кладбище,пригляделась мусорная свалка ....Как то так! А не иначе", - убежднеа Евлампия Романова.

"Как тебе такое Илон Маск?", - вопрошает Мышка Летучая.

"Наш ответ Диснейленду", - ответил Миша Самолетов.

"На дереве вроде кукла из секс-шопа", - решил некто Кет.

"На 0:42 мы видим, что кот учёный попросту прибит к дереву. Златая цепь отсутствует!!! Видимо она то и стоила 450-480.000!!!!! Но куда она пропала? Да, и отколотите бедное животное от "дуба", живодеры!!!!!! Вообще лучше покаяться, во всем признаться и снести этот фрик парк! Это не лукоморье! Это психодел и фантасмагория!", - высказался некий Сергей.

Типичная Россия, то газ провели с лентой красной, то мусорные бочки , то гравий положили , то этот мусор из помойки принесли, страна будущего", - убежден Неизвестный.

"Шедеврально! Скульптуру дети ваяли на занятиях кружка. Крест с кладбища принесли. Тряпочку под лебединое озеро на мусорке нашли. Ну потратились немного на скамейку и урну, но ведь и проект создавался для распила бабла. А это вам не Москва, здесь трубы пониже и дым пожиже", - убеждена Елена Куликова.

"В рашке все на отыбись делают. Все ж выросли на мультике "И тааак сойдет!"", - подчеркнул некий Макс.

Напомним, ранее в Сети подняли на смех Путина. Так, российский лидер во время посещения ВГИКа осмотрел мастерскую по изготовлению кукол. Ему показали куклу Шапокляк и Путин решил пожать ей руку двумя пальцами. Пользователи социальной сети высмеяли здоровающегося с куклой Путина: "Походу его лягнул Паркинсон обоими копытами", "Это должно вызвать умиление?", "Надеюсь, что это не начало дружбы Путина с Шапокляк", "Именно с Шапокляк . . Крыска Лариска отказалась общаться с Пыней из-за его похабного крысятничества".