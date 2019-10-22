"Дальше слов не пошло": в РФ раскритиковали Зеленского

Самолет / nordwindairlines.ru

Поезда из Украины в Российскую Федерацию ходят, а вот самолеты не летают. По данному вопросу неоднократно высказывались новые парламентарии, на сайте украинского президента даже была петиция о возобновлении авиасообщения, да и сам глава государства Владимир Зеленский высказал журналистам недоумение относительно данной ситуации.

"Еще летом этого года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Сам (президент Украины) Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами", - заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

При этом он указал, что украинская сторона не подавала сигналы для начала перегревов по этому вопросу.

"К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", - подытожил дипломат.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не будет останавливать железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией.