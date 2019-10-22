"Только не могу свинину кушать": двойник Зеленского готов заменить его на сцене

Двойник Зеленского готов заменить его на сцене / Фото: скриншот из видео

Гражданин Узбекистана Умид Исабаев, которого из-за внешнего сходства называют двойником президента Украины Владимира Зеленского, очень впечатлился своей неожиданной славой и просит взять его на работу в российское шоу Comedy Club.

В интервью Telegram-каналу Mash мужчина откровенно признался, что является поклонником юмористических шоу, поэтому с удовольствием ушел бы из автомастерской, чтобы выступать на сцене.

По словам Исабаева, о Зеленском он узнал после просмотра фильма Слуга народа, которые ему очень понравился. Также является поклонником российского комика Михаила Галустяна. Мужчина заверяет, что в любой момент готов сменить украинского лидера на съемках, поскольку понимает, что у президента на все не хватает времени.

"Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят, одно лицо. Я мог бы его заменить, потому что тоже плохо разговариваю по-украински, ничего … ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане!" – рассказывает на камеру Исабаев.

Двойник Зеленского признается, что готов исполнить вместо украинского лидера любую роль. Не согласен только "свинину-мясо кушать".

Напомним, двойника Зеленского летом 2019 года сфотографировали в метро Москвы. Мужчина поделился, что фотография, попавшая в Сеть, была сделана, когда он ехал на работу.

Как ранее сообщалось, слухи о том, что у президента России Владимира Путина существуют двойники, ходят давно. Очередной раз фотодоказательтво "ненастоящего царя" обнаружили во время встречи главы РФ в ижевском технопарке Академия Калашникова с детьми.