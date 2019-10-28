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Скандал с Азовом: в МИД России "повесили всех собак" на Билецкого

28 октября 2019, 08:45

Мария Захарова чуть не захлебнулась в обвинениях.

Захарова
Захарова отреагировала на ультиматум Билецкого Зеленскому / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая ранее оценила слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией",  обвинила полк Азов в срыве Минских договоренностей.

Ранее лидер партии Национальный корпус и экс-нардеп Андрей Билецкий записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозой отправить в поселок Золотое (именно здесь должен был состояться отвод войск в зоне военного конфликта на Донбассе) десятки тысяч бойцов. Также Билецкий призвал Зеленского "не сдавать территории" Донбасса.  В МИД РФ не смогли пройти мимо этого заявления. В частности, Захарова набросилась с обвинениями в адрес националистов.

"Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве", – написала Захарова в Facebook.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил", – добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

Читайте также"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в ЗолотомВ свою очередь, один из участников блокады разведения сил на Донбассе, ветеран полка Азов Денис (позывной Янтарь) рассказал о дальнейших планах своих побратимов. По его словам, он вместе с другими участниками акции не собираются покидать поселок Золотое-4.

"Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины", - заявил ветеран АТО.

Донбасс Азов МИД РФ Андрей Билецкий Минские соглашения Мария Захарова новости России
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