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Золото ИГИЛ: в пустыне нашли сокровища террористов на 25 миллионов долларов

29 октября 2019, 23:04

В тайнике террористов были спрятаны деньги, золото и серебро.

ИГИЛ
В пустыне Ирака нашли золото ИГИЛ / iraqinews.com

Пастухи нашли в иракской пустыне зарытое боевиками террористической организации "Исламского государство" золото.

В тайнике террористов были спрятаны деньги, золото и серебро. Сумма найденных сокровищ террористов оценивается в 25 миллионов долларов, передает Daily Mail со ссылкой на одного из соратников убитого главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

В настоящее время дальнейшая участь найденных сокровищ неизвестна.

В то же время Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожении главаря террористической организации "Исламское государство", сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.

Известно, что пес получил легкие ранения и в настоящее время проходит реабилитацию.

По некоторым данным, собаку зовут Конан. Ее назвали в честь американского комика Конана О'Брайена.

Читайте также"Лидер ИГ и его жены убили себя жилетами смертников": подробности гибели главаря террористов - видеоНапомним, глава крупной террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу-Бакр аль-Багдади был ликвидирован, после того, как американские военные провели спецоперацию, заявил 27 октября президент США Дональд Трамп

"Правосудие в отношении аль-Багдади свершилось", — объявил он.

Кроме того, Трамп заявил, что факт смерти аль-Багдади был подтвержден специальной экспертизой.

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