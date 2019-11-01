"Игнорируют": в России обиделись на НАТО из-за Украины

Мария Захарова / Reuters

В Российской Федерации возмутились заявлением генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтебенрга по итогам визита в Украину. В министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО игнорирует усилия Кремля.

"В НАТО предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией. Игнорируют усилия, предпринимаемые в рамках Контактной группы, которая играет центральную роль в определении путей выполнения Минского комплекса мер на основе диалога с властями Донецка и Луганска", - цитирует УНН спикера МИД РФ Марию Захарову.

При этом она указала, что Альянс ведет себя деструктивно по отношению к Москве и не способствует урегулированию украинского вопроса.

"НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке. Скорее наоборот – с учетом исторического опыта расширения альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий", - заявила одиозная дипломат.

Также известная своими украинофобскими высказываниями Захарова подчеркнула, что НАТО "раздувает несуществующую угрозу с Востока".

Напомним, что постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Владимир Жеглов призвал НАТО прекратить поставлять оружие в Украину