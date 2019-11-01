"Чистки" Генпрокуратуры угрожают делам против политтехнолога Януковича - Reuters

Пол Манафорт / Reuters



Стартовавшие по указанию президента Владимира Зеленского преобразование в Генпрокуратуре происходят по распоряжению, нивелируют пользу от ряда масштабных расследований - в том числе, и два, которые связаны с Полом Манафортом (экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа).

Такое сообщение опубликовало агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и экс-украинских прокуроров. По их словам, реорганизация включает в себя обновление руководящего состава Генпрокуратуры, а также прохождение прокурорами обязательной проверки профессиональных навыков.

Читайте такжеМанафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNNИзвестно, что более 200 прокуроров уже уволены за отказ проходить проверку навыков. В их числе - 13 прокуроров из отдела специальных расследований, которые вели коррупционные дела времен президентства Виктора Януковича (2010-2014). Пол Манафорт был политическим консультантом и его, и Партии Регионов довольно длительный период.

Американец фигурировал в двух расследованиях Генпрокуратуры. Первое из них связано с так называемой "черной бухгалтерией Партии Регионов", а второе касается незаконного использования государственных средств правительством Януковича.

Напомним, ранее в США экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в финансовых махинациях и отбывает заключение.

