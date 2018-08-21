Дело Манафорта: В Генпрокуратуре занялись украинскими клиентами американского политтехнолога

Пол Манафорт / Reuters

Украинская Генпрокуратура провела регистрацию уголовного производства по поводу чиновников, имевших отношение к переводу денег Полу Манафорту – во времена, когда тот работал политтехнологом у президента Виктора Януковича.

С таким заявлением выступил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, сообщает портал "Укринформ".

"Мы действительно зарегистрировали уголовное производство о вероятных правонарушениях этих государственных служащих, которые, возможно, управляли фирмами и не передали их в управление третьим лицам, как этого требуют украинские законы. Дано соответствующее поручение провести следственные действия Государственной фискальной службе", − сказал он.

По словам генпрокурора, в деле Манафорта постоянно звучат свидетельства о том, что он получал средства от украинских политиков и чиновников вышего уровня – нардепов, работников Администрации президента, сотрудников Кабмина. При этом, украинское законодательство прямо запрещает таким лицам распоряжаться какими-либо бизнес-структурами.

Луценко также отметил, что сотрудники Государственной фискальной службы будут работать на тех территориях, где расположены офшорные кампании, упомянутые во время американского суда над Манафортом − "а это не быстрый путь". В случае, если будет доказано, что "предоставление средств Манафорту - это было указание конкретного украинского госслужащего, или депутата, конечно, он будет нести ответственность согласно действующему украинскому законодательству".

Напомним, ранее бывший партнер Манафорта Рик Гейтс в суде назвал сумму, которую остались должны за услуги представители партии "Оппозиционный блок".