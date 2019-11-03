Над популярным грузинским курортом пронесся мощный смерч

Смерч в Батуми заметили 2 ноября / Фото newstbilisi.info

Черноморское побережье Грузи 2 ноября накрыла непогода. В результате сильных ливней и смерчей затопило Батуми, а также соседний Кобулети.

Очевидцы успели заснять на фото и видео мощный смерч, который пронесся над Батуми. Достаточно большая воронка появилась недалеко от берега. Смерч двигался в северном направлении и утих уже у побережья Кобулети. Сообщений о повреждениях в соответствующие службы не поступало.

Смерч в Батуми / Фото newstbilisi.info

Дожди в черноморском регионе страны продолжаются уже три дня, передает NewsTbilisi. Сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов. Из-за ливня в Батуми затопило несколько улиц. На телефоны "горячей линии" поступают звонки со всех районов города. Коммунальники выкачивают воду из жилых помещений, повреждены коммуникации.

Жители Батуми считают, что единственная причина частых наводнений - неисправные канализационные и дренажные системы. Они отмечают, что по улицам города сложно передвигаться даже при небольшом дожде. Также они делятся в соцсетях видео последствий непогоды.

По данным местных СМИ, в горных районах Аджарии из-за сильного тумана и снега закрыты некоторые перевалы. В Национальном агентстве окружающей среды сообщают, что непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней.

Напомним, летом 2019 года в сеть выложили видео, как на границе Херсонской области пронесся смерч.