"Чтоб показать наши зубы": в Москве возжелали перекрасить стены Кремля

В Москве возжелали перекрасить стены Кремля

Московский бизнесмен обратился в мэрию российской столицы с инициативой побелить стены Кремля. Все расходы он готов взять на себя. Мэрия обращение рассматривает на полном серьезе.

Как пишет Telegram-канал Mash, бизнесмен Евгений Моргунов истинный ретроград. Он помнит, что культовое строение красили ранее как раз-таки в белый цвет.

"А еще Женя хочет покрыть зубцы люминесцентной краской, которая светится ночью. Не ради техно тусовок, а чтоб враги помнили, что у России есть зубы", – отмечает телеграм-канал.

По-видимому, других проблем в стране нет, констатируют сами россияне.

Ранее во Львове у консульства России сожгли копию Кремля. Конструкцию подожгли участники акции протеста.