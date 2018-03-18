Во Львове у консульства России сожгли копию Кремля: видео

В воскресенье, 18 марта, во Львове у здания генконсульства России протестующие сожгли мини-копию Кремля.

Около 12:00 митингующие установили мини-копию Кремля и подожгли ее, сообщает "112 Украина".

Горела конструкция несколько минут, после чего дым рассеялся и митингующие снова разошлись по установленным палаткам, говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 на улице под зданием находятся около 50 человек, меры безопасности до сих пор усилены. По периметру дежурят десятки правоохранителей.

Стычек или провокаций нет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове авто российских дипломатов "украсили" красно-черными флагами.

А в центре Киева активисты, протестовавшие против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму, сожгли чучело президента РФ.