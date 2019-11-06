"Плешивый карлик-недоносок": в Сети набросились на Путина из-за русского языка

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно русского языка. Российский лидер призвал не называть государственный язык оружием.

Так, президент РФ сравнил язык с "мягкой силой".

"Язык - это такое "мощное оружие" и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл - не употреблять. Почему? Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", - заявил Путин.

При этом он указал, что влияние государства определяется экономикой, а не языком.

Путин: "Вот вы сказали, что русский язык — это оружие. Давайте не будем употреблять таких слов. Если это оружие, то с ним будут бороться, с ним и так борются" pic.twitter.com/McECUDFp0A — RT на русском (@RT_russian) November 5, 2019

Стоит отметить, что пользователи соцсети Twitter бурно отреагировали на подобное заявление: "И в том, что с русским языком борются виноват именно Путин…", "Пацифист хренов...", "Русский язык убийца малых языков...", "Как говорили в детстве: сказал - жопу показал", "Сказочному лишь бы бороться с выдуманными врагами, просто денег нет, так бы воевал с прибалтами или еще с кем. Почему с плохим уровнем жизни россиян этот дед так не борется?".

Кроме того, под трансляцией на YouTube-канале RT пользователи также отреагировали на заявление российского президента: "Мы будем развивать русский язык в Африке. Ну если Россия вкладывает туда деньги, то будут нужны русскоговорящие специалисты", "В. В. Путин не пользуется интеpнетoм, пoэтoму видео co cвoегo отпуcкa paзмeщaет на пеpвoм кaнале..", "Блин. Тошнит ужо", "пýтин - сказøчный дøлбø*б", "Плешивый карлик-недоносок уже к памятникам ходит, прикрываясь пуленепробиваемым стеклом, и постоянно со своей кружкой - ссыт народного гнева, и постоянно серется дристло. И правильно - протесты по всей стране нарастают, чувствует, что скоро ему кирдык".

Напомним, что ранее президента Российской Федерации Владимира Путина заподозрили в использовании двойника.