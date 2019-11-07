"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США

Владимир Огрызко считает, что Киев должен держаться подальше от американского скандала / Фото: УНИАН

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что скандал с импичментом президента США Дональда Трампа следует переименовать с украиногейта на американогейт.

В эфире радио НВ дипломат назвал ситуацию в Вашингтоне разборками двух политических сил.

"Там нет украиногейта — это разборки, с позволения сказать, двух ведущих политических партий (Демократической и Республиканской, — Ред.) в Америке, которые сейчас готовятся к очередной президентской гонке, которым надо либо побеждать, либо проигрывать", - отметил он.

По словам Огрызко, Украина должна "ни на шаг" не приблизиться к данному конфликту, чтобы не потерять поддержку двух партий в борьбе против российской агрессии.

"Для нас Америка была, есть и остается самым стратегическим, если так можно сказать, партнером", — добавил он.

Дипломат акцентировал, что США "ставят на пути России конкретные барьеры" в то время, как позиция Европы всегда была более сдержанной и демонстрировала "дипломатическое разочарование".

Как ранее сообщалось, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.