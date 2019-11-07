  1. Главная
  3. Мир

"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США

7 ноября 2019, 00:31

Дипломат полагает, что так называемого украиногейта не существует.

Владимир Огрызко
Владимир Огрызко считает, что Киев должен держаться подальше от американского скандала / Фото: УНИАН

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что скандал с импичментом президента США Дональда Трампа следует переименовать с украиногейта на американогейт.

В эфире радио НВ дипломат назвал ситуацию в Вашингтоне разборками двух политических сил.

"Там нет украиногейта — это разборки, с позволения сказать, двух ведущих политических партий (Демократической и Республиканской, — Ред.) в Америке, которые сейчас готовятся к очередной президентской гонке, которым надо либо побеждать, либо проигрывать", - отметил он.

По словам Огрызко, Украина должна "ни на шаг" не приблизиться к данному конфликту, чтобы не потерять поддержку двух партий в борьбе против российской агрессии.

"Для нас Америка была, есть и остается самым стратегическим, если так можно сказать, партнером", — добавил он.

Дипломат акцентировал, что США "ставят на пути России конкретные барьеры" в то время, как позиция Европы всегда была более сдержанной и демонстрировала "дипломатическое разочарование".

Как ранее сообщалось, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов. 

Дональд Трамп Владимир Огрызко новости США новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:31
"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США
00:19
7 ноября – какой сегодня праздник: что делать и чем знаменит день Видео
00:07
Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью с Динамо Загреб
06 ноября, среда
23:15
В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в авто: есть пострадавшие и погибший Фото Видео
22:49
"Рубануть денег и улететь в Лондон": эксперт пояснил, как Украине продавать землю
22:13
В центре Киева фура протаранила много автомобилей Видео
21:40
Сидоренки-Сидоренки 13 и 14 серия смотреть онлайн 06-11-2019 Видео
21:34
МВФ спрогнозировал рост экономики Украины на 2019 год
21:04
Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына
20:42
"Забытый всеми" Ляшко напал на Геруса и порвал на нем рубашку - видео Видео
20:32
НАТО не хочет принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
20:26
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
20:15
"Как та проститутка": Порошенко на Луганщине "пощупала" женщина, в Сети посоветовали ему "успокоиться" – фото
19:20
В Мининфраструктуры нашли деньги на ремонт трассы Одесса-Киев
19:17
Стрелок был "под кайфом": появились подробности стрельбы в общежитии Днепра
18:45
Поляка наказали на уничтожение вывески консульства Украины
18:43
"Швырнул документы": Климкин рассказал о стычке с Лавровым Видео
18:37
"Покушение на убийство": ветеран АТО с позывным "Пума" арестована в Киеве Видео
18:14
Боевики "ДНР" озвучили условия и дату разведения войск в Петровском
18:11
Копенгаген - Динамо: анонс матча Лиги Европы
17:55
Кабмин создал комиссию для проверки знания украинского
17:53
В Харькове кортеж Зеленского попал в "засаду": видео инцидента
17:28
"Ох*ительна, очень пошлое": Глюкоза завела откровенными фото
17:25
"Буду наглым": Труба прокомментировал "график поздравлений"
16:54
Австрия выделит Донбассу миллион евро: на что пойдут деньги
16:49
ГБР проанализирует доходы Порошенко за пять лет
16:26
"Сколько ж долбое*ов в Киев понаехало": в школе на Троещине ученик бросил гранату в класс - видео Видео
16:15
Беременная Наташа Королева потеряла ребенка: все подробности Видео
16:04
Подготовка к членству: Украину посетит оценочная миссия НАТО
15:56
Опять операция: Дочь Ларисы Гузеевой снова лечит рак
15:47
"У мертвых нет мнения": в Украине подтвердили 21 диагноз дифтерия
15:38
"Жалости нет": в РФ солдат-срочник рассказал о причинах бойни
15:21
"Без комплексов и табу": Зеленского в Харькове встретили новыми митингами Видео
15:14
"Видно сиську": голая Тина Кароль наспех прикрыла наготу
15:07
"Это зашквар полный, один танк": Зеленский в Харькове дал по шапке начальству оборонных предприятий Видео
15:01
Нападки, срывы и просчеты: кому гороскоп на завтра советует держать удар
14:47
В Газпроме следом за Кремлем выдвинули условия для транзита газа через Украину
14:35
Зеленский назначил "слугу народа" Кучера губернатором Харьковщины Видео
14:25
Врачи делают что могут: Катрин Денев попала в больницу
14:23
"Портнов играет на трубе": в Сети высмеяли "график поздравлений" главы ГБР
14:18
"Народ ходит в деревянные сральники": Путин похвастался уникальным оружием
14:17
В Херсоне пьяная водитель влетела на иномарке в магазин Фото Видео
14:08
"Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049
13:47
Курс валют: украинская гривна значительно укрепила свои позиции
13:46
"Был наивным": Вышинский передал ОБСЕ списки "неудобных" Украине журналистов Видео
13:28
Мнение Олега Скрипки уже не интересует: Кличко разогнал своих советников
13:20
Cтрижка каре каскад – потрясающая женская стрижка на короткие и средние волосы - 40 фото Фото
13:00
Выстрелил в голову: в Днепре студент пытался убить первокурсницу и покончить с собой
13:00
Сидоренки-Сидоренки 12 серия смотреть онлайн 05-11-2019 Видео
12:55
"Профессиональные люди": "слуга народа" оскандалился заявлением по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять