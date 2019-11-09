Задержание Мазура: в Польше спрогнозировали судьбу одного из лидеров УНА-УНСО

Игорь Мазур / lb.ua

Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская прокомментировала ситуацию вокруг задержания на въезде в Польшу одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура.

По ее словам, задержание Мазура на польской границе является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств.

"Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала Госевская в своем Facebook.

Она также пообещала гарантии невиновности Мазура и заявила, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело.

Читайте такжеВ Чечне суд признал двух членов УНА – УНСО виновными"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - добавила вице-спикер польского Сейма.

Отметим, что Министерство внутренних дел Украины уведомило Интерпол о сфабрикованности Россией дела Мазура, заявил глава МВС Украины Арсен Аваков.

По его словам, основанием для задержания стала опубликованная Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентировка о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

В частности, РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Читайте такжеВерховный суд России на тайном заседании запретил "Правый сектор" и УНА-УНСО

"РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке России неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - добавил Аваков.

Читайте такжеКГБ Беларуси сообщает о задержании 26 "боевиков" с атрибутикой Азова и УНА-УНСОВ свою очередь представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что суд относительно экстрадиции в Россию задержанного в Польше Игоря Мазура может состояться уже в воскресенье, 10 ноября.

По его словам, представители польской власти допустили к Мазуру украинского консула и предоставили бесплатного адвоката, но продолжаются консультации о возможности допуска к делу квалифицированного именно в этой области юриспруденции юриста.

"Согласно последней информации, суд может состояться даже завтра. Консул разговаривал с Игорем, состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Мамалыга в комментарии Радио Свобода.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский консул уже встретился с задержанным в Польше Мазуром.