Задержание Мазура в Польше: в МИД рассказали о защите лидера УНА-УНСО

Игорь Мазур / УНИАН

Заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич прокомментировал ситуацию вокруг задержания в Польше активиста и добровольца Игоря Мазура.

По его словам, украинский консул уже встретился с одним из лидеров УНА-УНСО, задержанным по запросу Российской Федерации.

"Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты. Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины", - подчеркнул Кирилич в комментарии УНИАН.

Напомним, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Польше по запросу Российской Федерации задержали украинского общественного активиста и добровольца Игоря Мазура."В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

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В этой связи она призывает Министерство иностранных дел Украины максимально способствовать освобождению Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе.