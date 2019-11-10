Намек на неадекватную политику: Трампу прислали обломок Берлинской стены

Обломок Берлинской стены привезли в Вашингтон 9 ноября / Фото twitter.com/CarlNasman

К 30-летию падения Берлинской стены, которое отмечалось 9 ноября, группа активистов прислала президенту США ее обломок. Таким образом берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft отреагировала на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

Обломок Берлинской стены весом 2,7 тонн прибыл в Вашингтон в субботу, 9 ноября, передает Newsweek. На обломке написан текст, в котором говорится о том, что "ни одна стена не существует вечно".

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", - написано обломке.

Стоит отметить, что секретная служба отказалась принять "подарок" берлинских активистов. В то же время в Die Offene Gesellschaft ожидали, что обломок Берлинской стены разместят в публичном месте, чтобы американцы смогли прочитать написанное на ней сообщение.

Фото twitter.com/CarlNasman

Фото twitter.com/CarlNasman

К слову, Берлинская стена - это сооружение, которое было построено на территории Германской Демократической Республики. Берлинская стена разделяла западную и восточную части города, а также отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Просуществовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Общая протяжённость Берлинской стены составляла 155 км. Вчера в Берлине прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу защищать свободу и демократию.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Позже после бюджетного кризиса Конгресс США не выделил запрошенные средства на стену Трампа. Тем не менее глава Белого дома был очень увлечен идеей строительства стены на границе с Мексикой и в марте этого года высказывал весьма эксцентричные и радикальные идеи. В частности, на встрече с помощниками Трамп предлагал стрелять по ногам мигрантов, подвести электричество к стене, а также снабдить ее колючей проволокой. Среди других инициатив Трампа – ров с аллигаторами на границе с Мексикой.