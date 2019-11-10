Беззащитная Европа: в МИД Германии признали зависимость от США

Маас заявил, что Европа нуждается в США / Фото: Facebook/Гайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее назвал примерную дату саммита в нормандском формате, заявил, что Европа, в том числе Германия, не способны эффективно себя защитить без США.

По словам главы МИД Германии, проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с США стало бы безответственным и опасным шагом.

Маас также выразил уверенность, что Европа еще много лет будет нуждаться в НАТО.

При этом он уточнил, что Североатлантический альянс "символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм", передает Der Spiegel.

Читайте также"Европа не решает проблем": у Гончарука разочаровались в ЕСНапомним, в воскресенье, 10 ноября, бундесмама Ангела Меркель заявила, что ситуация на Востоке Украины вынуждает страны, входящие в НАТО, пересмотреть вопросы обороны альянса.

"Из-за конфликта в Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", – сказала канцлер в еженедельном подкасте, который размещен на сайте федерального правительства.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.

Президент Франции заявил, что у Альянса наступает "смерть мозга".

"В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО", - указал Макрон.

Кроме того, он отметил, что Европа находится "на краю пропасти", поэтому европейским лидерам необходимо думать о наращивании оборонных возможностей.