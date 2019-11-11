В Москве экстренно госпитализировали звезду Ночного дозора

Игорь Савочкин / kino-teatr.ru

Известный российский актер Игорь Савочкин был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Такое заявление сам артист сделал телеканалу "360". Причину госпитализации Савочкин озвучивать не стал заявив, что подробности ему медики расскажут лишь завтра после того, как будут сданы анализов.

Актер утверждает, что самочувствие его улучшилось и поблагодарил журналистов за беспокойство о его здоровье.

К слову, ранее в СМИ появилась информация о том, что Савочкин был экстренно доставлен в больницу с подозрением на пневмоторакс.

Напомним, ранее в Москве был срочно госпитализирован прямо из МХТ имени Антона Чехова известный актер Игорь Верник.