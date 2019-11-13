Датский журналист указал на важный факт насчет Путина

"Клоун в Белом доме" позволяет президенту России делать все, что он хочет, считает писатель.
Нужно быть напуганными силой, которая сейчас есть у президента России Владимира Путина, он активен и в Сирии, и в Ливии.
Глава РФ претендует на роль мирового лидера, рассказал датский журналист-расследователь, писатель Йенс Гювсгаард в интервью Апострофу.
По словам собеседника, российский лидер всегда хотел сделать Россию супер-государством.
"…И сейчас "клоун в Белом доме" (вероятно, речь идет о президенте США Дональде Трампе - Ред.) и то, что он творит, позволяет делать Путину все, что он хочет. Путин становится очень важным международным фактором", - сказал он.
Гювсгаард полагает, что международное сообщество должно заботиться о происходящем в РФ и поддерживать украинское государство.
"Я думаю, Украина должна быть членом НАТО и ЕС. Это было бы очень важно для страны, но, думаю, Путин этого не позволит", - заявил Гювсгаард.
Ранее Йенс Гювсгаард говорил, что в России нет того, кто мог бы остановить Владимира Путина. Журналист считает, что президента РФ могут остановить Европа и Европейский союз.