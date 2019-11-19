  1. Главная
  3. Мир

У Назарбаева "расшифровали" инициативу встречи Зеленского с Путиным

19 ноября 2019, 09:50

Речь не идет о том, чтобы заменить формат "нормандской четверки", подчеркнул советник Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев
Нурсултан Назарбаев / Reuters

Инициатива встречи президентов Украины и Росси в Казахстане обсуждалась с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как заявил советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Адиль Турсунов, речь не идет о том, чтобы заменить формат переговоров "нормандской четверки".

"Нормандский формат", Минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", - подчеркнул Турсунов в комментарии Казинформ.

Он напомнил, что в своем выступлении Назарбаев отметил, что если для этих переговоров нужна нейтральная площадка, то он предлагает Казахстан.

"Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", - добавил Турсунов.

Читайте такжеНа зависть Лукашенко: зачем Назарбаев хочет быть посредником Зеленского и Путина

Напомним, что ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным. 

Россия Казахстан Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев Владимир Путин Украина
Сейчас вы просматриваете новость «У Назарбаева "расшифровали" инициативу встречи Зеленского с Путиным». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:17
В Госдепе США рассказали, кто приказал заморозить помощь Украине
10:01
Диванные хомячки хотят мира мнение
09:58
В США переименовали столицу Украины
09:50
У Назарбаева "расшифровали" инициативу встречи Зеленского с Путиным
09:30
Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power Видео
09:27
Убивать и создавать хаос: российский журналист назвал цель Путина
09:17
В Facebook и Instagram произошел новый сбой: стали известны подробности
08:59
Последние дни тепла: синоптик назвала дату похолодания в Украине Видео
08:57
Российский "Наполеон"-расчленитель пытался покончить с собой: СМИ рассказали детали
08:39
Стало известно, куда отбуксируют возвращенные Россией корабли
08:33
Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на 19 ноября 2019
08:30
Как с гуся вода: ждет ли Порошенко реальное наказание мнение
08:28
Встреча Зеленского и Путина: в Кремле не исключили общение президентов тет-а-тет
07:58
Особый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый закон Видео
07:31
В Нафтогазе рассказали, будет ли "нормандская четверка" обсуждать вопрос газа Видео
07:13
"Сиськи, секси бейба": Слава Каминская засветила соски
07:02
"Зимой без транзита не замерзнем": Оржель резко ответил России Видео
06:54
Путин испугался Гааги мнение
06:36
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
06:17
"Загнанный зверь": эксперт объяснил "жест доброй воли" Кремля
05:54
День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин Фото
05:29
Самая эффективная развивающая игрушка только одна - Комаровский
05:05
Стало понятно, что Порошенко пока не посадят мнение
04:37
Умелый лизинг: советы мужчинам по крутому и качественному куннилингусу
04:28
Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться Видео
04:01
Газовый конфликт: эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине
03:15
Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт Видео
02:32
Поиграть в трубочиста: эксперты рассказали о "подводных камнях" анального секса
02:16
В Сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык
02:04
Ученые нашли универсальное средство для борьбы с депрессией
01:53
"Русню вешать": в Сети высмеяли озеленение в "ЛНР"
01:33
В Хмельницком чиновник тащил привязанную к машине собаку по асфальту
01:05
"Где сиськи?": Настя Ивлеева без штанов развращает молодого мужа Фото
00:44
"Экстремальный рост цен": Оржель озвучил последствия прекращения транзита Россией
00:20
19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметы Видео
18 ноября, понедельник
23:59
Эксперт пояснил, помешает ли Северному потоку-2 строительство норвежского газопровода Baltic Pipe
23:31
"Еще один референдум": Навальный рассказал о планах на Крым в случае прихода к власти
23:03
Министр обороны не считает возврат кораблей доброй волей России Видео
22:37
Россия атаковала ВСУ со своей территории: один боец тяжело ранен
21:58
"Посадить продажную скотыняку": Герус на графике показал мотив нападения Ляшко Видео
21:56
Кошевой сказал, кого Зеленский хочет убрать Видео
21:19
Во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера
21:16
Детсады, больницы, дома, ТЦ: Харьков напугали массовым "минированием"
21:01
"Свой гарем": оппозиционер рассказал, как шикует Лукашенко
20:38
"За*ницей чувствует": блогер пояснил, зачем Ляшко напал на Геруса Видео
20:04
Во Львове хирурги сформируют пол годовалому малышу
19:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019 Видео
19:22
Дело главы правления Укрэксимбанка: прокуратура - "в пролете", банкир - на свободе Видео
19:05
"Могли б и на пейджер продублировать": Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять