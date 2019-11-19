У Назарбаева "расшифровали" инициативу встречи Зеленского с Путиным

Нурсултан Назарбаев / Reuters

Инициатива встречи президентов Украины и Росси в Казахстане обсуждалась с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как заявил советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Адиль Турсунов, речь не идет о том, чтобы заменить формат переговоров "нормандской четверки".

"Нормандский формат", Минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", - подчеркнул Турсунов в комментарии Казинформ.

Он напомнил, что в своем выступлении Назарбаев отметил, что если для этих переговоров нужна нейтральная площадка, то он предлагает Казахстан.

"Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", - добавил Турсунов.

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Напомним, что ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным.