Стало известно, насколько США увеличат количество своих солдат в Польше

Армия США. Иллюстративное фото / Reuters

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

"Соединённые Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — приводит агентство РИА Новости его слова.

Напомним, ранее в Польше рассказали, какую пользу принесет размещение ракет США вблизи Украины. Ранее польские власти заявляли, по какой причине нужно в стране как можно больше военных из США.

