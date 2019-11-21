  1. Главная
  3. Мир

Попытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видео

21 ноября 2019, 09:11

Олегу Соколову назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.

Соколов
Соколов убил свою любовницу-аспирантку/ Sputnik / Scanpix / LETA

Российский историк-наполеоновед Олег Соколов, которого суд взял под стражу по подозрению в жестоком убийстве и расчленении его любовницы - аспирантки Анастасии Ещенко, 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео. 

Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями. После этого ему назначили дополнительную психиатрическую экспертизу, пишут Невские новости. 

Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. 

Читайте такжеКровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным

Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Читайте такжеВыл и бился головой о стену: появилось видео суда над питерским историком-расчленителем

Историк признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем".

Россия убийство Санкт-Петербург новости России Олег Соколов Анастасия Ещенко
Сейчас вы просматриваете новость «Попытка самоубийства наполеоноведа-«потрошителя» Соколова попала на видео». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:29
В Москве украинка прорывалась в Кремль, назвавшись женой Путина
09:12
"Путин не хочет встречаться с Зеленским": эксперт назвал главную причину
09:11
Попытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видео Видео
08:49
Кровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным
08:44
Украина стала "больным человеком Европы" мнение
08:40
"Троянский конь": Дуров объяснил, почему WhatsApp нужно удалить
08:15
Украинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле Видео
08:12
Любовная трагедия: кому гороскоп на 21 ноября 2019 напророчил амурные войны
07:45
Штормовой ветер и мороз: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Видео
07:18
Нормандский формат: стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным Видео
07:13
Александр Морозов: Российская пропаганда сегодня такова, будто РФ сражается с марсианами
06:57
Зеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблей Видео
06:53
У Зеленского все еще не прошло головокружение от успехов мнение
06:27
Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери
05:59
Стилисты назвали модели пуховиков, которые вышли из моды Фото
05:24
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
05:15
"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото Фото
05:03
Маникюр зима 2020 на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
04:38
Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления Фото Видео
04:31
Как похудеть без диет: ученые назвали действенный способ
03:55
Все через попу: медики рассказали, почему анальный секс полезен
03:17
Генерал рассказал о пагубной привычке "героя ДНР"
02:27
"Жесткие дискуссии": Разумков рассказал правду о конфликте с Богданом
02:23
"Сексуальная мамочка": Регина Тодоренко не удержала грудь крошечном наряде
02:03
Гончарук пояснил, подорожает ли отопление после отмены ограничений на тарифы Видео
01:45
Под Харьковом пассажиры электрички оказались в огненной ловушке. Видео Видео
01:17
Зеленский отругал мэра Очакова за отсутствие дорог в городе Видео
01:01
Эксперты рассказали почему сперма полезна для женщин
00:43
"Заставлю сложить мандат": Зеленский отреагировал на слухи о судимости нардепа за изнасилование Видео
00:20
21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день Видео
20 ноября, среда
23:59
В США грозят задержкой Северному потоку-2
23:38
Журналистка упала и сломала ногу, ожидая Зеленского в Очакове Видео
23:18
Dzidzio будет исполнять гимн Украины перед матчами Евро-2020
23:16
В Минобороны отчитались о встрече захваченных Россией кораблей Фото Видео
22:54
Кабмин упростил проезд в "ЛДНР", а Зеленский потребовал убрать флаги Видео
22:25
На Харьковщине у самолета Зеленского отказал двигатель Видео
22:17
Легендарный Кака женился на сексапильной блондинке Фото
21:58
Бортпроводник перепутал Киев и Москву при объявлении посадки: курьезное видео Видео
21:50
Перші Ластівки: 3 серия и 4 серия смотреть онлайн Видео
21:31
Скандал с судимостью за изнасилование: нардеп от Слуги народа покинул фракцию Видео
21:20
Порнозвезда светанула грудью и попой на эротических снимках Фото
21:03
Фуршет в День Голодомора: Бужанский обвинил Вятровича в роскоши
21:02
Помпео решил покинуть пост госсекретаря США - СМИ
20:52
Свежо предание: Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать
20:43
Крымскотатарская автономия: Чубаров обратился с просьбой к Зеленскому
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 29 и 30 серия смотреть онлайн 20-11-2019 Видео
20:15
"Вы были для меня тренером и другом": игроки Тоттенхэма трогательно попрощались с Почеттино
20:11
Политолог рассказал, что ждет Россию после смерти Путина
20:04
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца на росТВ - опубликовано видео Видео
20:00
Нежный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и мраморный маникюр - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять