Попытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видео

Соколов убил свою любовницу-аспирантку/ Sputnik / Scanpix / LETA

Российский историк-наполеоновед Олег Соколов, которого суд взял под стражу по подозрению в жестоком убийстве и расчленении его любовницы - аспирантки Анастасии Ещенко, 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео.

Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями. После этого ему назначили дополнительную психиатрическую экспертизу, пишут Невские новости.

Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.

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Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

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Историк признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем".