Задержание судна с 22 украинцами: в МИД рассказали о судьбе экипажа

В Малайзии задержали судно New Orion / marinetraffic.com

Управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого состоят 22 украинца, заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Вместе с тем в комментарии Украинской правде он подчеркнул, что задержаны не люди, а только судно.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - сказал Кирилич.

New Orion задержали 21 ноября в территориальных водах Малайзии у восточного побережья штата Джохор. На борту судна находится 23 члена экипажа, из них 22 - граждане Украины.

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Консул установил контакт с экипажем и обсудил с ним алгоритм дальнейших действий.

Как ранее сообщалось, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

В компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.