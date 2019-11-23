Россиянин и 22 украинца: в Малайзии задержали судно, первые подробности

В Малайзии задержали судно с украинцами / из открытых источников

Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.

"Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна", — отметили в посольстве, передает ТАСС.

При этом стало известно, что всего на борту находятся 22 гражданина Украины и один россиянин.

В дипмиссии добавили, что посольство внимательно следит за развитием ситуации.

Читайте также"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазахНапомним, ранее Россия передала Украине три украинских военных корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Передача состоялась в нейтральных водах Черного моря, уточняется на сайте МИД РФ. Информацию об этом подтвердила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль у себя в Facebook.

Также ранее из-за сильного урагана, который 21 ноября обрушился на Одесскую область, ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер Делфи. Судно село на мель примерно в километре от пляжа Дельфин. Чуть позже в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе.