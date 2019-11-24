"Усатый деятель отомстил": в Беларуси схватили журналиста, причастного к фильму о Лукашенко

Чуденцова задержали в поезде Брест-Варшава / из соцсетей

Главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова задержали.

По информации, его схватили в поезде Брест-Варшава на границе. По предварительной информации, Чуденцова подозревают в хранении наркотиков.

В комментарии белорусской службе Радио Свобода мать задержанного Нина Зуева рассказала, что мужчину задержали на трое суток. Пока уголовное дело не возбуждали.

"Володя ехал в поезде, вышел в туалет, в это время у него в сумке нашли пакетик с веществом, мне сказали, что там были наркотики", – рассказала она журналистам.

При этом мать Чуденцова убеждена, что наркотики подбросили.

В МВД информацию о задержании журналиста пока не комментируют, передает Еврорадио.

Также стало известно, что задержание произошло еще 21 ноября.

Журналиста доставили в СИЗО города Бреста, в его минской квартире прошел обыск. К слову, в квартиру Чуденцова во время обыска тоже нашли пакеты с наркотиками.

В то же время автор телеграм-канала NEXTA Степан Путило сообщил, что Чуденцов помогал ему работать над фильмом про Лукашенко.

Путило предположил, что журналиста могли задержать из-за подозрений в причастности к телеграм-каналу @nexta_tv, а также к фильму канала "Лукашенко. Уголовные материалы" – его посмотрели почти 2 млн человек.

В видео "Лукашенко отомстил. Журналисту подбросили наркотики" Путило рассказал, что Чуденцов помогал в создании фильма.

"Он никогда не был напрямую связан с каналом – живя в Беларуси это опасно. Тем не менее во многом помогал, консультировал, а иногда помогал в редактуре текстов. Бесплатно, по своей воле, рискуя свободой", - высказался Путило.

Отметим, в комментариях под видео граждане пишут, что Лукашенко ждет судьба Януковича, и мало кто верит, что Чуденцов причастен к наркотикам.

"Скоро будет убегать, как Янукович к своему другу Путину", - убежден Кирилл Дрогобужев.

"У нас стало как в Сицилии. Клан правит страной. Люди против, а ему хоть бы хны. Плевал он на нас как на рабов.. 25 лет застоя. Ни одна страна так не ушла вниз, как Беларусь..", - добавила Лора Чайка.

"Очевидно, что это подстава, кто связанный с политикой будет вести что либо через границу, наверное там ещё и вес два грамма...", - отметил Сергей Битос.

"Лукашенко очень мстительный человек к тому же,не совсем вменяемый (представляю, как он после просмотра фильмы НЕХТА,от злости скрипел зубами). До НЕХТА он добраться не может, решил ударить по его друзьям и коллегам, нечего нового. Но НЕХТА то же не стоит думать, что он в полной безопасности, этот усатый деятель может послать своих ,,упырей,, и в Польшу, особенно сейчас,перед выборами. З.Ы. и посмотрите как живёт в Беларуси честный блогер-журналист, а если включить геббельс ТВ, то там, все свободные и честные журналисты, это пятая колонна, которая жирует на деньги ГосДепа", - сказал Олег Ребров.

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