"Свой гарем": оппозиционер рассказал, как шикует Лукашенко

Александр Лукашенко выдавливает из людей последние сбережения, а сам шикует, утверждает оппозиционер / Reuters

Белорусский оппозиционер Андрей Санников утверждает, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает закручивать гайки, выдавливает из людей последние сбережения, а сам шикует - показывает наложниц, свой гарем.

Белорусский лидер - "неуправляемый колхозный диктатор", рассказал политик в комментарии Гордону.

Собеседник утверждает, что глава Беларуси такой наглый, поскольку его "облизал" Запад - с преступников из окружения Лукашенко сняты санкции.

"Но Лукашенко только продолжает закручивать гайки, выдавливая из людей последние сбережения. При этом показывает, как сам шикует: свой гарем, своих наложниц, освобожденных от судебной системы телохранителей, поездки "помыться" в ОАЭ…", - сказал оппозиционер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что в 2020 году планирует участвовать в выборах президента Беларуси. Напомним, Лукашенко намекал, что после того, как он перестанет возглавлять Беларусь, государство может перестать быть независимым.