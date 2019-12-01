Лавров заговорил о дружбе с Украиной и надеется, что у него "не заржавеет"

Сергей Лавров отрицает ответственность РФ за сокращение двусторонних отношений.
Возобновление отношений между Украиной и Россией прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", — подчеркнул он в эфире канала Россия 24.
При этом он отрицает ответственность России за сокращение двусторонних отношений и прекращение транспортного сообщения между двумя странами.
Лавров добавил, что возможность обсуждения президентами двух стран отношений России и Украины зависит не от Москвы, а предстоящая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным будет полезной для понимания того, как украинский лидер видит движение к выполнению минских договорённостей.
Напомним, саммит в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже.