Впервые в истории Еврокомиссию возглавила женщина

Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию / Фото: REUTERS

Новый состав Европейской комиссии, который начал работу 1 декабря, возглавила представительница Германии Урсула фон дер Ляен, которая стала первой в истории женщиной на данной должности.

Как сообщает Радио Свобода, Еврокомиссию избрали сроком на 5 лет – до 2024 года, ее состав на прошлой неделе был утвержден Европарламентом.

Фон дер Ляен 61 год, она представительница немецких христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель.

Новый состав Еврокомиссии / Фото: REUTERS

"Европа - это не только сокровище, которое нам завещано по наследству. Европа - это синоним будущего. Нам всем надлежит строить Европу камень за камнем, день за днем. Европа переживает быстрые перемены. Наша ответственность заключается в том, чтобы содействовать этим переменам, не оставив никого в стороне, защищая наших сограждан с их мечтами и устремлениями", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что новому составу организации предстоит построить гораздо более сильный союз, чем тот, который они получили в наследство. Она напомнила, что в былые времена в состав Еврокомиссии входил ее отец, поэтому работу она назвала семейной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял о том, что экс-президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.

Ранее в Еврокомиссии ответили Трампу на обвинение в слабой поддержке Украины.