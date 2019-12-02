"Российская область": в РФ заистерили из-за троллинга Кулебы

Мария Захарова / РИА Новости

В Российской Федерации огрызнулись на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о присоединении нескольких областей к Украине. Представительница МИД РФ Мария Захарова заговорила об аннексированном Крыме.

По ее словам, "российской области" в Украине не понравилось.

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", - заявила Захарова, передает НСН.

Как раннее сообщал Главред, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова принять в свой состав несколько областей, входящих в состав России.