Дух Америки: Мелания Трамп по-особенному украсила Белый дом к Рождеству

В США первая леди Мелания Трамп дала старт сезону рождественских праздников, очаровательно украсив Белый дом.

"Дух Америки сияет в Белом доме! Я рада поделиться этим прекрасным образцом патриотизма со всеми и желаю, чтобы каждый ощутил красоту рождественских праздников!" - написала она в Twitter.

Мелания учла ошибки минувших лет и сделала акцент на патриотизме. Она поблагодарила волонтеров, которые помогали ей с украшением резиденции президента. Для презентации жена главы государства выбрала белоснежное платье, кремового цвета пальто и туфли с блестками на высоких каблуках.

Издание Time уже оценило вкус первой леди, подчеркнув, что декор демонстрирует "блестящий патриотизм на всей Пенсильвания-авеню, 1600".

Журналисты вспоминают, что в прошлом году Мелания украсила Белый дом красными елками и подверглась критике. Американцы утверждали, что убранство напоминает декорации к триллерам.

Как ранее сообщалось, 49-летння жена американского президента Дональда Трампа Меланья, попала в странную ситуацию под прицелом десятков объективов.

Напомним, на саммите G7 жены Трампа и Макрона мерили каблуки.