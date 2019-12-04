В Конгрессе США приняли еще одну резолюцию против возвращения РФ в G7

Конгресс США / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают всех лидеров Большой семерки не возвращать Россию в G7.

За принятие резолюции проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против, говорится на сайте нижней палаты парламента США.

Конгрессмены считают, что двери Большой семерки должны быть для России закрыты, пока РФ не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

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Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки будут работать над возвращением России в Большую семерку (G7).

В конце октября комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России в саммите стран Большой семерки.